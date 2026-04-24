Il mondo dello sport italiano si è svegliato oggi con la notizia della scomparsa di un importante rappresentante del settore, che due giorni fa era presente a un evento presso il Coni. La sua morte ha suscitato grande commozione tra gli addetti ai lavori, lasciando un vuoto nel panorama sportivo nazionale e fiorentino. Questa perdita segna la fine di un’epoca per l’associazionismo e la cultura atletica nel nostro Paese.

Il mondo dello sport fiorentino e nazionale si è svegliato oggi con una notizia che lascia un vuoto incolmabile, segnando la fine di un’epoca per l’associazionismo e la cultura atletica del nostro Paese. La scomparsa, avvenuta in modo del tutto improvviso, ha colpito una figura che fino a quarantott’ore prima era ancora pienamente operativa a Roma, impegnata in una riunione del Consiglio nazionale del Coni. Questa dipartita priva le istituzioni di un uomo simbolo, capace di unire una competenza tecnica straordinaria a una gentilezza rara, doti che lo avevano reso il mediatore ideale per risolvere anche le controversie più spinose all’interno dei vertici sportivi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sport italiano in lutto, se ne va un simbolo: “Due giorni fa era al Coni”

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