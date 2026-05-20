Lupi | Le spese per difesa e famiglie fuori dal Patto di stabilità

Un rappresentante politico ha dichiarato che le spese per la difesa e le famiglie sono escluse dal rispetto del Patto di stabilità. Ha affermato che, per finanziare le spese militari, non si può fare affidamento sui limiti imposti dal patto, mentre le spese per le famiglie potrebbero essere sostenute. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un intervento pubblico a Crotone. Nessun dettaglio sui fondi o sulle modalità di uscita dal patto è stato fornito.

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