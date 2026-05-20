Lupi | Le spese per difesa e famiglie fuori dal Patto di stabilità
Un rappresentante politico ha dichiarato che le spese per la difesa e le famiglie sono escluse dal rispetto del Patto di stabilità. Ha affermato che, per finanziare le spese militari, non si può fare affidamento sui limiti imposti dal patto, mentre le spese per le famiglie potrebbero essere sostenute. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un intervento pubblico a Crotone. Nessun dettaglio sui fondi o sulle modalità di uscita dal patto è stato fornito.
CROTONE – “Come si può uscire dal patto di stabilità per le giuste spese militari, se ne può uscire per sostenere le famiglie”. Lo ha detto il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, da Crotone per la campagna elettorale per il sindaco uscente Vincenzo Voce. Rispondendo a una domanda sull’emendamento ritirato dal governo che chiedeva una revisione dell’obiettivo Nato del 5% del Pil di spese per le spese militari, Lupi ha spiegato: “Noi abbiamo una posizione chiara che non è mai stata messa in discussione all’interno del centrodestra. Bisogna investire risorse per la difesa, lo abbiamo concordato con l’Europa. Queste spese sono fuori dal Patto di stabilità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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