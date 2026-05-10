Branco di lupi attacca un gregge di pecore | salva solo una capra caduta in un dirupo

Nella giornata del 10 maggio, un gregge di pecore è stato vittima di un attacco da parte di un branco di lupi nelle vicinanze di Garzeno. Durante l’episodio, sono stati uccisi la maggior parte degli animali, mentre una capra è riuscita a salvarsi cadendo in un dirupo e fermandosi su uno sperone di roccia. Nessun animale è riuscito a fuggire, mentre le autorità sono intervenute per valutare la situazione.

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Garzeno, 10 maggio 2026 – Il branco di lupi ha attaccato il gregge, uccidendo quasi tutti gli animali tranne uno: una capra che è riuscita a mettersi in salvo cadendo in un dirupo e fermandosi su uno sperone di roccia. L'allarme ai vigili del fuoco è arrivato ieri poco dopo le 16.30, quando un pastore ha chiesto l'intervento delle squadre sui pascoli a Garzeno. In posto sono state inviate le squadre del distaccamento di Dongo, con il supporto degli specialisti Saf di Como: il pastore ha raccontato che poco prima il gregge di pecore era stato attaccato da un branco di lupi, che avevano ucciso quasi tutti gli animali. L’unico sopravvissuto era una capra, che nel tentativo di mettersi in salvo era precipitata in un dirupo, rimanendo bloccata a circa 30 metri di profondità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Branco di lupi attacca un gregge di pecore: salva solo una capra caduta in un dirupo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Branco di lupi attacca un gregge a Colli Verdi, il Comune: 'Niente allarmismi, ma fate attenzione' Notizie correlate Leggi anche: Branco di lupi devasta gregge in agro di Foggia Strage nel gregge: oltre 50 pecore sbranate dai lupi, recinto fuori usoUn recinto elettrificato che non funzionava e un branco di lupi che ha trovato campo libero.