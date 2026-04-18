Strage nel gregge | oltre 50 pecore sbranate dai lupi recinto fuori uso

Nelle ultime ore, a Comano Terme in Trentino, più di cinquanta pecore sono state uccise da un branco di lupi. La vicenda è partita dal fatto che il recinto elettrificato che avrebbe dovuto proteggere il gregge non funzionava, permettendo così ai predatori di entrare liberamente. L’attacco ha causato un numero elevato di animali morti in poche ore, lasciando il gregge vulnerabile e senza protezione.

Un recinto elettrificato che non funzionava e un branco di lupi che ha trovato campo libero. È così che oltre cinquanta pecore sono state uccise in poche ore a Comano Terme, in Trentino. Un attacco devastante, che riaccende lo scontro sulla gestione della fauna selvatica e sulla responsabilità.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Devastato gregge in via San Severo: decine di pecore sbranate e tre cani uccisiEnnesimo, gravissimo attacco da lupi nelle campagne di Foggia, in via San Severo. Undici pecore sbranate in un allevamento alla RasaVarese, 24 febbraio 2026 – Potrebbe esserci l’attacco di un lupo dietro la morte di undici ovini, fra pecore e agnelli, attaccati in un allevamento... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Lupi assaltano gregge nell’agro di Foggia: strage di pecore e cani, scatta l’allarme degli allevatori. Strage nel gregge: oltre 50 pecore sbranate dai lupi, recinto fuori usoUn recinto elettrificato che non funzionava e un branco di lupi che ha trovato campo libero. È così che oltre cinquanta pecore sono state uccise in poche ore a Comano Terme, in Trentino. Un attacco ... trentotoday.it Lupi assaltano gregge nell’agro di Foggia: strage di pecore e cani, scatta l’allarme degli allevatoriUn nuovo, pesantissimo attacco nelle campagne del Foggiano riaccende l’allarme sulla presenza dei lupi. Nella notte, in via San Severo, ... immediato.net