Alla Camera del Lavoro di Monza si è tenuta la prima sessione del test di italiano livello A2, richiesto per la carta di soggiorno. L’esame è organizzato dall’Università di Roma Tre in collaborazione con Inca Cgil, nell’ambito di un accordo tra le due istituzioni. La prova mira a verificare le competenze linguistiche degli stranieri che intendono ottenere il permesso di soggiorno.

Si è svolta alla Camera del Lavoro territoriale di Monza la prima sessione del test di conoscenza della lingua italiana di livello A2, requisito necessario per ottenere la carta di soggiorno: l’iniziativa sulla base di una convenzione tra l’ Università di Roma Tre e Inca Cgil. Sono stati 20 i candidati che hanno inaugurato il nuovo servizio offerto dal sindacato, che apre così un’opportunità in più a disposizione della comunità straniera presente sul territorio di Monza e Brianza. L’esame permette di ottenere la certificazione linguistica necessaria per richiedere la carta di soggiorno, regolarizzando la propria posizione. L’iniziativa rappresenta un passo significativo per rendere più accessibili servizi fondamentali per chi viene da lontano e oggi vive e lavora nel territorio di Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un esame verso l’integrazione. Ecco i test d’italiano per stranieri. Patto tra Cgil e Università Roma Tre

