A Pescara, dall'4 al 9 maggio, si tiene il programma BIP presso l'Università Gabriele d'Annunzio, che diventa un punto di incontro europeo dedicato alla lingua italiana. Durante l’evento, docenti provenienti da Debrecen, Varsavia e Zara partecipano a discussioni sull’utilizzo dei corpora nell’ambito della didattica della lingua italiana. La manifestazione si inserisce in un contesto di scambi accademici tra diverse università europee.

? Cosa sapere L'Università Gabriele d'Annunzio ospita a Pescara dal 4 al 9 maggio il programma BIP.. Docenti di Debrecen, Varsavia e Zara discutono l'uso dei corpora nella didattica dell'italiano.. Dal 4 al 9 maggio, il Campus di Pescara dell’università Gabriele d’Annunzio ospiterà la sessione in presenza del Blended Intensive Programme (Bip) focalizzato sui corpora per la didattica e il language testing dell’italiano L2LS. Immaginate i corridoi del dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne che si animano con il passaggio di studiosi e docenti che arrivano da lontano, portando con sé nuove prospettive su come viene insegnata la nostra lingua nel mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, l’università diventa crocevia europeo per la lingua italiana

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