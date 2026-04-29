No-tax area oltre 30mila euro d’Isee Università di Pavia prima in Italia Corsi gratuiti per metà degli iscritti

L'Università di Pavia ha annunciato di aver ampliato la no-tax area superando i 30.000 euro di Isee, diventando il primo ateneo italiano a farlo. La novità riguarda circa metà degli iscritti, che potranno usufruire di corsi gratuiti. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall'ateneo, che ha precisato come questa misura influenzerà gli studenti appartenenti a fasce di reddito più alte.

L’ Università di Pavia è il primo ateneo in Italia a estendere la no-tax area oltre la soglia di 30mila euro di Isee. Il Consiglio di amministrazione ha infatti approvato ieri la riforma della contribuzione proposta dal rettore Alessandro Reali, rendendo gratuita l’Università per gli studenti con un indicatore che serve a valutare la situazione economica dei nuclei familiari, fino a 32mila euro, alzando notevolmente il limite di esenzione finora fissato a 23mila. Grazie a questa riforma contributiva, il 45% degli studenti in corso (o fuori corso di un anno) non pagherà gli studi, mentre attualmente è esentato il 12%. Più del 50% degli iscritti fuori corso di due o più anni pagherà solo il minimo previsto di 200 euro l’anno, contro il 15% del modello attuale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - No-tax area oltre 30mila euro d’Isee. Università di Pavia prima in Italia. Corsi gratuiti per metà degli iscritti Notizie correlate L’università di Pavia elimina le tasse agli studenti fino a 32mila euro di Isee: è la prima in Italia. Ecco come funziona negli altri ateneiAll’università di Pavia gli studenti con un Isee fino a 32mila euro non pagheranno più le tasse. Università, il bilancio di Edvance: oltre 130 corsi e 23mila iscrittiPisa, 18 febbraio 2026 – Un bilancio significativo per Edvance, il digital education hub nazionale che sta rendendo accessibile a tutti la formazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Università di Pavia, tasse ridotte per gli studenti a basso reddito: il 45% non le pagherà; L’università di Pavia riduce le tasse per gli studenti a basso reddito; No-tax area oltre 30mila euro d’Isee. Università di Pavia prima in Italia. Corsi gratuiti per metà degli iscritti; Università di Pavia, no-tax area fino a 32mila euro. No-tax area oltre 30mila euro d’Isee. Università di Pavia prima in Italia. Corsi gratuiti per metà degli iscrittiCon la riforma della contribuzione approvata in ateneo, gli esentasse salgono dal 15 al 45 per cento. Il rettore Reali: Il diritto allo studio è un bene prezioso che va difeso e alimentato con convin ... ilgiorno.it Università di Pavia, tasse ridotte per gli studenti a basso reddito: il 45% non le pagheràLeggi su Sky TG24 l'articolo Università di Pavia, tasse ridotte per gli studenti a basso reddito: il 45% non le pagherà ... tg24.sky.it L'università di Pavia elimina le tasse agli studenti fino a 32mila euro di Isee: è la prima in Italia. Ecco come funziona negli altri atenei x.com L'università di Pavia alza la no-tax area a 32.000 euro. Chi non pagherà le tasse e il confronto con gli altri atenei - facebook.com facebook