L’Università di Pavia alza la no-tax area a 32.000 euro di ISEE | è il primo ateneo in Italia a superare quota 30mila Studio gratis per il 45% degli iscritti
L'Università di Pavia ha deciso di aumentare a 32.000 euro di ISEE la soglia per l'esenzione dalle tasse universitarie, diventando il primo ateneo in Italia a superare i 30.000 euro. Questa decisione permette a circa il 45% degli iscritti di studiare senza pagare rette universitarie. La scelta rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui vengono calcolate le agevolazioni economiche per gli studenti.
L'Università di Pavia stabilisce un vero e proprio primato a livello nazionale, proponendo una rielaborazione profonda del proprio sistema contributivo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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