Lungomare di Montemarciano tra lavori e meriti La maggioranza | Diffuse falsità nei confronti nostri e del sindaco

Il lungomare di Montemarciano è al centro di un acceso dibattito tra maggioranza e opposizione. La maggioranza, rappresentata dal gruppo “Progetto Montemarciano”, ha espresso sorpresa per gli attacchi rivolti al sindaco da parte del gruppo “Democrazia e Solidarietà”. In una nota ufficiale, il gruppo di maggioranza ha dichiarato di ritenere necessario rispondere alle accuse ricevute, affermando l’intenzione di fare chiarezza sulla situazione riguardante i lavori sul lungomare e i meriti attribuiti o meno alle proprie iniziative.

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