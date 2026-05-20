Lungomare di Montemarciano tra lavori e meriti La maggioranza | Diffuse falsità nei confronti nostri e del sindaco

Da anconatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lungomare di Montemarciano è al centro di un acceso dibattito tra maggioranza e opposizione. La maggioranza, rappresentata dal gruppo “Progetto Montemarciano”, ha espresso sorpresa per gli attacchi rivolti al sindaco da parte del gruppo “Democrazia e Solidarietà”. In una nota ufficiale, il gruppo di maggioranza ha dichiarato di ritenere necessario rispondere alle accuse ricevute, affermando l’intenzione di fare chiarezza sulla situazione riguardante i lavori sul lungomare e i meriti attribuiti o meno alle proprie iniziative.

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MONTEMARCIANO – Il gruppo di maggioranza in Consiglio comunale “Progetto Montemarciano” si dichiara «totalmente stupito dagli attacchi rivolti al sindaco da parte del gruppo di opposizione ‘Democrazia e Solidarietà’» e ritiene doveroso rispondere alle accuse affinché «si possa fare chiarezza ed. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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