Presunte aggressioni e minacce nei confronti del capogruppo dell' opposizione | rinviato a giudizio il sindaco di Rofrano

Il sindaco di Rofrano è stato rinviato a giudizio dopo che il capogruppo dell'opposizione aveva presentato una denuncia per aggressioni e minacce. L’accaduto risale allo scorso anno, quando il primo cittadino si sarebbe avvicinato alla vettura del rappresentante dell’opposizione e avrebbe pronunciato parole minacciose. La vicenda ha portato alla decisione di portare il sindaco davanti a un giudice.