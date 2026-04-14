Presunte aggressioni e minacce nei confronti del capogruppo dell' opposizione | rinviato a giudizio il sindaco di Rofrano
Il sindaco di Rofrano è stato rinviato a giudizio dopo che il capogruppo dell'opposizione aveva presentato una denuncia per aggressioni e minacce. L’accaduto risale allo scorso anno, quando il primo cittadino si sarebbe avvicinato alla vettura del rappresentante dell’opposizione e avrebbe pronunciato parole minacciose. La vicenda ha portato alla decisione di portare il sindaco davanti a un giudice.
E' stato rinviato a giudizio il sindaco di Rofrano, Nicola Cammarano. Lo scorso anno, infatti, il capogruppo dell’opposizione Pasquale Cetrola denunciò il primo cittadino per aggressione e minacce in quando, avvicinandosi alla sua auto, lo avrebbe minacciato. I fatti già all'epoca dei fatti.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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