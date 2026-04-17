Rapina con la pistola al ' Genio del Kebab' bandito solitario in fuga sullo scooter

Nella serata di mercoledì, un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione nel locale

Rapina ai danni del Genio del Kebab di via Gramsci ad Aversa. E’ accaduto nella serata di mercoledì.Secondo quanto finora ricostruito, un uomo, con il volto coperto, avrebbe raggiunto il locale facendo irruzione pistola in pugno. L’arma sarebbe stata puntata contro una dipendente al bancone.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Rimini, rapina al Conad di Santa Giustina: pistola spianata, terrore tra i clienti e fuga su scooter. Indagini in corso.Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione nel supermercato Conad di via Marecchiese 262 a Santa Giustina, frazione di Rimini, venerdì sera,...

Paura in strada: pistola in pugno rapina donna, caccia al banditoArmato di pistola si è avvicinato a una donna e si è fatto consegnare gli anelli che aveva indosso.

Panoramica sull’argomento

Rapina con la pistola al 'Genio del Kebab', bandito solitario in fuga sullo scooterRapina ai danni del Genio del Kebab di via Gramsci ad Aversa. E’ accaduto nella serata di mercoledì. Secondo quanto finora ricostruito, un uomo, con il volto coperto, avrebbe raggiunto il locale facen ... casertanews.it

Punta la pistola contro la dipendente e forza la cassa. Rapina nel noto locale della movidaL’ultimo caso di rapine nella città normanna è la vigilia di Pasqua, quando tre negozi subirono raid nella stessa notte ... casertace.net