Rapina al centro analisi Synlab | uomo col volto coperto fugge con i soldi della cassa
Un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione in un centro analisi nella zona di Luisago, riuscendo a farsi consegnare il denaro presente in cassa. Dopo aver preso il bottino, si è dato alla fuga a piedi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che stanno indagando sull’accaduto. Al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulla dinamica o sull’identità dell’autore della rapina. La scena si è svolta nel pomeriggio, senza che ci siano stati feriti o altri danni.
Aveva il volto coperto quando ha fatto irruzione all’interno del centro analisi Synlab di via Volta a Luisago, facendosi consegnare il denaro presente in cassa prima di fuggire.Secondo le prime segnalazioni arrivate da chi era sul posto, tutto sarebbe accaduto intorno alle 11. L’uomo sarebbe. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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