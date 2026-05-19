Rapina al centro analisi Synlab | uomo col volto coperto fugge con i soldi della cassa

Un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione in un centro analisi nella zona di Luisago, riuscendo a farsi consegnare il denaro presente in cassa. Dopo aver preso il bottino, si è dato alla fuga a piedi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che stanno indagando sull’accaduto. Al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulla dinamica o sull’identità dell’autore della rapina. La scena si è svolta nel pomeriggio, senza che ci siano stati feriti o altri danni.

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