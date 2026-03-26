Parlamento europeo via libera con condizioni all’accordo Ue-Usa sui dazi

Il Parlamento europeo ha approvato l’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti riguardante i dazi, prevedendo alcune condizioni. La decisione è stata presa con il consenso della maggioranza dei membri, che hanno stabilito alcuni requisiti specifici prima di ratificare l’intesa. La votazione rappresenta un passo importante nel rapporto commerciale tra le due sponde dell’Atlantico, anche se l’accordo non è ancora definitivo.

Via libera dell’ Eurocamera all’ accordo Ue-Usa sui dazi, ma con delle condizioni. I deputati di Strasburgo, riuniti in sessione plenaria, hanno adottato a larga maggioranza la loro posizione su due proposte legislative che attuano gli aspetti tariffari dell’accordo commerciale Ue-Usa stretto nell’estate del 2025 al golf resort di Turnberry, in Scozia, da Ursula von der Leyen e Donald Trump. In vista delle trattative con i Paesi Ue sono stati introdotti tre paletti: una clausola di sospensione in caso di introduzione da parte degli Stati Uniti di nuove tariffe; una clausola “sunrise” che ne subordina l’entrata in vigore al rispetto degli impegni da parte di Washington; una clausola “sunset” che fissa le scadenze al 31 marzo 2028, salvo rinnovo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Parlamento europeo, via libera con condizioni all’accordo Ue-Usa sui dazi Articoli correlati Si sblocca l’intesa sui dazi, primo via libera del Parlamento Ue all’accordo con gli Usa: «Se Trump sale sopra il 15% salta tutto»Dopo mesi di stallo, è arrivato il primo via libera del Parlamento europeo alla ratifica dell’accordo sui dazi tra Unione europea e Stati Uniti,... Weber: "Parlamento Ue sospenderà l'accordo sui dazi con gli Usa". Von der Leyen: "L'Europa deve accelerare sull'indipendenza"C'è chi allontana lo spettro del bazooka economico di 93 miliardi di euro contro gli Stati Uniti e chi invece ne rivendica l'utilizzo. ¡Última Hora! Parlamento europeo suspende acuerdo comercial con Estados Unidos Tutti gli aggiornamenti su Parlamento europeo Temi più discussi: Dazi, primo via libera del Parlamento europeo all’accordo Usa-Ue. Una settimana al voto dell’Aula; Primo via libera del Parlamento europeo a ratifica dell’intesa Ue-Usa sui dazi; Dazi, primo via libera del Parlamento europeo alla ratifica dell’intesa Ue-Usa; Intelligenza artificiale, Parlamento europeo: via libera al rinvio dell’AI Act. Dazi, via libera del Parlamento all'accordo Usa-Ue. Ora parte il negoziatoROMA – Via libera del Parlamento europeo all’accordo Usa-Ue sui dazi. Congelato a gennaio dopo le minacce del presidente Trump nei confronti della Groenlandia, l’accordo firmato l’anno scorso a Turn ... repubblica.it Dazi Ue-Usa, il Parlamento europeo approva l’intesa: via libera con clausole anti-ritorsioniIl Parlamento Ue approva il taglio dei dazi sui prodotti Usa, ma introduce nuove garanzie contro eventuali ritorsioni. Ora il negoziato passa agli Stati membri ... corriere.it Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla direttiva anti corruzione che stabilisce a livello Ue le fattispecie dei casi di corruzione che devono essere qualificate come reati dai paesi Ue. Presente nella lista un articolo dedicato all'abuso d'ufficio su cui la diret - facebook.com facebook #Migranti, il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento sui rimpatri x.com