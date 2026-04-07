La gattina Rosi dopo gli abusi al parco di Tor Tre Teste oggi resta in clinica | È una piccola guerriera

La gattina Rosi, vittima di abusi nel parco di Tor Tre Teste, è attualmente sotto cure in clinica. Dopo quanto accaduto, le sue condizioni sono migliorate e riceve le cure necessarie per la ripresa. La piccola, definita “una guerriera”, sta affrontando il percorso di guarigione passo dopo passo. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione tra chi si occupa di tutela animale nella zona.

"Ogni giorno è un passo in più verso la vita": la gattina Rosi, violentata a Roma, sta meglio e continua la sua ripresa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Roma, il quartiere Tor Tre Teste scende in piazza per la gattina abusata Rosi: “Non restiamo in silenzio”La piazza è stata organizzata dopo oltre una settimana dal ritrovamento della micia in condizioni disperate e con diverse ferite alle parti intime.

Gattina stuprata nel parco di Tor Tre Teste a Roma: Rosi non mangia, ha un’infezione diffusaLa gattina Rosi stuprata nel Parco di Tor Tre Teste a Roma è ancora molto grave e in prognosi riservata.

Temi più discussi: La gatta stuprata a Tor Tre Teste lotta ancora tra la vita e la morte. Venerdì una manifestazione nel quartiere; Gattina stuprata a Tor Tre Teste, Ferraro: In piazza per Rosi, contro ogni violenza e crudeltà; Gattina stuprata a Tor Tre Teste, ancora critiche le condizioni di Rosi; La gattina Rosi ora mangia da sola: dopo lo stupro a Roma il lento recupero ma la situazione resta delicata.

Rosi è fuori pericolo: la gattina violentata a Roma presto sarà dimessa (e ha già trovato una famiglia)Dopo giorni critici e trasfusioni, sono migliorate le condizioni di Rosi, la micia violentata a Roma. Presto sarà affidata a una famiglia. greenme.it

Le condizioni della gattina Rosi stuprata a Roma: Tor Tre Teste si mobilita per una manifestazioneRitrovata in condizioni critiche nel quartiere romano Tor Tre Teste dopo gravi violenze: la gattina Rosi è ricoverata e sotto costante osservazione veterinaria mentre proseguono le indagini per indivi ... notizie.it

Non destano più preoccupazioni le condizioni della bestiola seviziata a Tor Tre Teste. Dopo le dimissioni, i volontari valuteranno, tra le tante candidature, quella migliore - facebook.com facebook

Il parco di Tor Tre Teste si riempie di animaliste e attivisti per Rosi: "Chi uccide e violenta animali è pericoloso" ift.tt/3nsfWJK x.com