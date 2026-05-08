Marracash aperte le prevendite del docufilm al cinema il 25-26-27 maggio

Sono state aperte le prevendite per il docufilm dedicato a Marracash, che sarà proiettato nei cinema il 25, 26 e 27 maggio. L'artista ha recentemente concluso un tour negli stadi e sta preparando un evento live nel suo quartiere. Il film ripercorre un anno di successi, sfide e progetti futuri, offrendo uno sguardo intimo sulla sua carriera e sul percorso personale.

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Dal trionfale tour negli stadi al live evento per il suo quartiere un anno di bilanci e sogni realizzati passato accanto al king indiscusso del rap italiano Sono ufficialmente aperte le prevendite di King Marracash, il primo docufilm dedicato a Marracash, che arriverà nelle sale italiane come evento speciale il 25, 26 e 27 maggio. È disponibile da oggi anche il trailer ufficiale del film, che racconta un anno cruciale nella vita e nella carriera del rapper milanese, culminato con un traguardo storico: il primo tour negli stadi mai realizzato da un rapper italiano e la consacrazione sul palco dello stadio San Siro di Milano. Cosa racconta il docufilm su Marracash Prodotto da Groenlandia in collaborazione con Disney+ e in associazione con Adler Entertainment, King Marracash ripercorre .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Marracash, aperte le prevendite del docufilm al cinema il 25-26-27 maggio Notizie correlate King Marracash al cinema: trailer ufficiale e date del docufilm evento di maggio 2026È arrivato il momento di scoprire il lato più intimo del King indiscusso del rap italiano. “Lucio Fontana, the final cut” al cinema il 25, 26, 27 maggioI SUOI TAGLI SU TELA HANNO CAMBIATO PER SEMPRE LA STORIA DELL’ARTE ARRIVA AL CINEMA SOLO IL 25, 26, 27 MAGGIO LUCIO FONTANA, THE FINAL CUT Un... Panoramica sull’argomento Marracash, aperte le prevendite del docufilm al cinema il 25-26-27 maggioDal trionfale tour negli stadi al live evento per il suo quartiere un anno di bilanci e sogni realizzati passato accanto al king indiscusso del rap italiano ... movieplayer.it Il trailer ufficiale del docufilm King MarracashMilano, 8 mag. (askanews) - Sono ufficialmente aperte le prevendite di King Marracash il primo docufilm dedicato a Marracash, in arrivo ... stream24.ilsole24ore.com