Durante la finale del Grande Fratello Vip di ieri sera, si è parlato di un segreto rivelato da Lucia Ilardo a Raul Dumitras. La donna è stata accusata di aver espresso il desiderio di vedere un altro concorrente per motivi sessuali. Dopo questa dichiarazione, sono emerse ulteriori dichiarazioni che hanno smentito o smentito la versione iniziale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei partecipanti e del pubblico presente in studio.

Sono successe molte cose ieri sera durante la finale del Grande Fratello Vip, si è parlato anche del famoso segreto rivelato da Lucia Ilardo a Raul Dumitras. Nella casa più spiata d'Italia la gieffina ha un po' giocato con Renato Biancardi e Raul nelle scorse settimane, Dumitras però non è caduto nel tranello dicendo di non voler far parte di un triangolo. Le cose negli ultimi giorni sono decisamente cambiate, il gieffino napoletano si è infatti reso conto di provare qualcosa per Lucia Ilardo e il loro rapporto è cambiato. Lucia Ilardo e Raul Dumitras solo amici dopo il Grande Fratello Vip? Lei aveva in mente altro La padrona di casa ieri sera ha chiesto alla gieffina di dire cosa aveva detto a Raul Dumitras all'orecchio nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lucia Ilardo sbugiardata al Grande Fratello Vip: “Voleva vedere Raul per fare ses*o”

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