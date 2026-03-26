Rosario Guglielmi ha dichiarato di essere amareggiato e nervoso, riferendo di aver bloccato Lucia Ilardo ovunque prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. La concorrente del reality aveva annunciato di aver avviato un flirt all’interno della casa, mentre precedentemente aveva comunicato di aver interrotto ogni contatto con l’ex fidanzato.

Prima di partecipare al Grande Fratello Vip, dove ha già iniziato un flirt, Lucia Ilardo riferendosi all'ex fidanzato Rosario Guglielmi aveva fatto sapere che l'ha bloccata ovunque. La gieffina lo ha ribadito anche nella casa più spiata dagli italiani durante una chiacchierata con Ibiza, ospite a Casa Lollo l'ex volto di Temptation Island ha voluto spiegare perché lo ha fatto. Rosario Guglielmi ha detto che non ha senso continuare a farsi del male quando una relazione non è sana e viene meno anche la stima. Pensa che sentirsi ogni tanto sia ipocrisia ed è per questo che ha preferito chiudere ogni tipo di rapporto. Rosario... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip, Rosario Guglielmi svela: “Sono amareggiato e nervoso”

Articoli correlati

Rosario Guglielmi al Grande Fratello Vip? “Confronto con Lucia Ilardo? Accetterei”Rosario Guglielmi è tornato a parlare di Lucia Ilardo ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo.

Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo nel cast: Rosario Guglielmi non è felice? Parla l’amicoLa storia d'amore tra Lucia Ilarlo e Rosario Guglielmi è giunta al termine dopo la loro partecipazione a Temptation Island.

Una raccolta di contenuti su Lucia Ilardo

Temi più discussi: Lucia Ilardo, la vita dopo Temptation Island: chi è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip; Da Temptation Island al Gf Vip: chi è Lucia Ilardo. Sta succedendo a me?. Il flirt con Spolverato e il trono ‘bruciato’ all’ex; Gf Vip, Lucia torna a parlare di Rosario: lui pronto ad entrare per un confronto, e rimanere; Grande Fratello Vip, parla Lucia Ilardo: Rosario? Mi ha bloccata ovunque. Con Spolverato siamo solo amici.

Lucia Ilardo al Grande Fratello Vip, Rosario Guglielmi svela: Sono amareggiato e nervosoPrima di partecipare al Grande Fratello Vip, dove ha già iniziato un flirt, Lucia Ilardo riferendosi all’ex fidanzato Rosario Guglielmi aveva fatto sapere che l’ha bloccata ovunque. La gieffina lo ha ... ilsipontino.net

Raimondo Todaro attacca Lucia Ilardo: Sei fake!, lite al Grande Fratello Vip | Non mi fido più di teRaimondo Todaro e Lucia Ilardo, lite al Grande Fratello Vip. Il ballerino: Hai detto una cosa di una gravità enorme…. ilsussidiario.net

«Non sono di pietra. Certo che mi ha fatto effetto, certo che mi ha disturbato tutto quello che è successo». Rosario Guglielmi non ha nascosto il proprio disagio dopo aver visto Lucia Ilardo tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. In un’intervista, l’ex partecipant - facebook.com facebook

"Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com