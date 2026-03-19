Rosario Guglielmi al Grande Fratello Vip? Confronto con Lucia Ilardo? Accetterei

Rosario Guglielmi ha commentato la possibilità di partecipare al Grande Fratello Vip, affermando che accetterebbe l’eventuale confronto con Lucia Ilardo. Durante un’intervista a Casa Lollo, l’ex fidanzato ha parlato anche di Lucia Ilardo, che attualmente è concorrente nel reality show. Prima di entrare nella casa, aveva dichiarato che tra loro non esiste più alcun rapporto.

Rosario Guglielmi è tornato a parlare di Lucia Ilardo ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo. L'ex fidanzata sta partecipando all'attuale edizione del Grande Fratello Vip e prima di entrare nella casa ha fatto sapere che tra loro non c'è più alcun rapporto. La gieffina ha rivelato che l'ex fidanzato l'ha bloccata ovunque quindi non hanno più avuto confronti. Lui ha fatto sapere che accetterebbe di approdare nella casa più spiata degli italiani se glielo proponessero. A distanza di mesi, infatti, Rosario Guglielmi si sente pronto ad avere un confronto con Lucia Ilardo, ha però precisato che la sua non è una richiesta alla redazione del reality. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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