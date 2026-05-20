Lucchese - Mercato | le mosse Anche Camilli e Picchi nel ’26-’27

Il mercato della squadra rossonera sta entrando nel vivo, con alcune novità già annunciate e altre ancora da definire. Si attende la comunicazione ufficiale dell’ingaggio di Marco Bernardini, mentre si fanno i nomi di Camilli e Picchi come possibili acquisti per le stagioni 2026-2027. La società non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali e mantiene il riserbo sulle trattative in corso, che coinvolgono diversi nomi e alcuni dettagli ancora da confermare.

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In attesa che la società rossonera esca dal riserbo ed ufficializzi l’arrivo di Marco Bernardini come nuovo allenatore della prima squadra (con Marco Ardone suo possibile vice), vediamo come potrebbe essere il girone "E" della serie "D", nel quale sarà inserita la Lucchese, ricordando che l’ufficialità, da parte della Lega Nazionale Dilettanti, si avrà solo a fine luglio. Comunque questa è una delle possibili soluzioni. A farla da padrone sarebbero, naturalmente le squadre toscane: Siena, Prato, Tau Altopascio, Ghiviborgo, Montevarchi, Scandicci, San Donato Tavarnelle, Terranuova, Pistoiese, Pontedera (se non sarà ripescato in "C"), Rondinella e, ovviamente, Lucchese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - Mercato: le mosse. Anche Camilli e Picchi nel ’26-’27 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lucchese - Le mosse. Bernardini ora è prontoLa squadra sarda del Monastir, battendo il Trastevere negli spareggi play-off di serie "D", ha, di fatto, "liberato" Marco Bernardini che, così, può... Lucchese - Le mosse della società. L’incognita Pirozzi dopo il "double"Ed ora, dopo il "double" rossonero (vittoria del campionato e conquista della Supercoppa d’Eccellenza Toscana), la domanda che circola tra i tifosi è...