La società sportiva ha concluso una stagione caratterizzata dal successo, ottenendo sia il titolo di campione che la Supercoppa. Resta da chiarire il futuro dell'allenatore, il quale ha recentemente ottenuto risultati importanti. Nei prossimi giorni sono attese decisioni ufficiali riguardo al suo ruolo e alle strategie per la prossima annata. La squadra si prepara ora alle sfide che la attendono, con alcuni punti ancora da definire.

Ed ora, dopo il "double" rossonero (vittoria del campionato e conquista della Supercoppa d’Eccellenza Toscana ), la domanda che circola tra i tifosi è principalmente una: ci sarà ancora Sergio Pirozzi sulla panchina rossonera nella prossima stagione di serie "D"? E’ vero che il trainer ha ancora un anno di contratto e che ha ripetuto più volte che a Lucca è stato benissimo; che qui ha coronato un sogno, quello di aver contribuito alla rinascita sportiva di una "piazza" distrutta da un nuovo fallimento e che si porterà per sempre dietro questa esperienza. Ma, sul naturale prolungamento del contratto del tecnico – che si è guadagnato la stima di una intera tifoseria per la sua professionalità e la sua grande umanità –, la società non ha dato, almeno fino a ieri, alcuna risposta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Le mosse della società. L’incognita Pirozzi dopo il "double"

Notizie correlate

Eccellenza, Lucchese in trasferta: Pirozzi avverte, massima attenzione alle ripartenze della Sestese.Sesto Fiorentino – La Lucchese di Sergio Pirozzi affronta oggi una trasferta cruciale sul campo della Sestese, nel tentativo di consolidare la...

Lucchese in vetta: Pirozzi guida il club verso la SuperfinaleLa Lucchese Calcio ha conquistato la vetta del girone A di Eccellenza Toscana grazie a un successo per 2-0 contro il Fratres Perignano, un traguardo...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Lucca, le mani russe sulla tenuta da sogno – Chi è il nuovo proprietario; Geal, TAR e sindacati: ora il sindaco dica con chiarezza cosa intende fare; Staffetta in casa Italia Viva . Lamichhane presidente per le comunali; Palio dei Micci di Querceta: in arrivo 50mila euro dal Comune -.

Lucchese - The club's moves. The Pirozzi unknown after the doubleFor now, there's silence on the coaching renewal. And the fans (over 500 were at Agliana) are waiting for an answer. sport.quotidiano.net

ex Casina Rossa L'ex Casina Rossa, situata a Ponte San Pietro (Lucca), era un celebre complesso polivalente attivo tra gli anni '80 e '90, vero punto di riferimento per la movida lucchese. Il centro includeva un parco acquatico con piscine e scivoli, una famosa - facebook.com facebook