Alberi pericolanti sulla sp 362 grosso esemplare crolla e finisce sull’asfalto

Oggi sulla strada provinciale 362, tra San Cesario e Lecce, un albero di grandi dimensioni si è abbattuto sull’asfalto a causa delle forti raffiche di vento. L’incidente si è verificato a mezzogiorno, poco dopo il crollo di un altro albero in un’area vicina. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i lavori di rimozione e messa in sicurezza. Nessun ferito è stato segnalato.

SAN CESARIOLECCE – Paura a mezzogiorno sulla strada provinciale 362, che collega Galatina a Lecce, nella zona che da San Cesario porta al capoluogo salentino, a circa tre chilometri di distanza dall’ospedale: qui, a causa delle forti raffiche di vento, che da ieri soffiano costantemente sul.🔗 Leggi su Lecceprima.it Maltempo, alberi pericolanti: uno crolla alle spalle del monasteroA Otranto dopo la notte di pioggia e maltempo è venuto giù un grosso esemplare che si trova all’interno del giardino della struttura religiosa,... Venti forti sulla città: alberi caduti, altri pericolanti, cartelli e pali danneggiatiLECCE – Le raffiche di vento erano attese tanto da dichiarare per tutta la giornata del 13 aprile, dalla mezzanotte alle successive venti ore,...