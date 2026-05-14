Asfalto ko a Genova e controlli | su 20 cantieri 13 irregolari Il Comune | Ora si cambia ecco il nuovo regolamento

A Genova, diverse aree stradali presentano problemi a causa di lavori stradali irregolari. Su un totale di 20 cantieri controllati, 13 sono risultati non conformi alle normative vigenti. Il Comune ha annunciato che verranno adottate nuove regole per regolare gli interventi sul suolo pubblico e l’uso delle infrastrutture comunali. La giunta ha approvato le modifiche al regolamento, proposte dall’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei lavori stradali e prevenire irregolarità future.

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