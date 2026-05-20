A Materdei si terrà il concerto di Lou Rhodes nell'ambito del progetto Kii?t?, un'iniziativa che mira a coinvolgere la comunità locale attraverso eventi musicali. Il concerto si svolgerà in uno spazio diverso dal solito grande auditorium, con un cambio di ambiente che influenzerà l'esperienza del pubblico. Sul palco, insieme a Lou Rhodes, ci saranno diversi musicisti, di cui si conoscono già alcuni dettagli, mentre altri saranno annunciati prossimamente. La serata si inserisce in un programma di solidarietà promosso dall’organizzazione.

? Domande chiave Come cambierà l'esperienza musicale spostando il concerto dal grande auditorium?. Chi sono i musicisti che accompagneranno Lou Rhodes sul palco?. Perché questo evento a Materdei sostiene direttamente i bambini con malattie rare?. Cosa rende speciale la nuova produzione musicale Black Salt presentata a Napoli?.? In Breve Concerto al Teatro Bolivar di Materdei il 22 maggio 2026 alle 21:30.. Rohan Heath e Jon Thorne accompagnano Lou Rhodes con brani degli album 2024 e 2026.. Acquisto compilation Music For The Music per l'associazione Camilla la Stella che Brilla Onlis.. Biglietti disponibili al botteghino a 18 euro o tramite prevendita sul sito Etes. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lou Rhodes a Materdei: il progetto Kii?t? e la missione di solidarietà

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