Pick a Piper e Kii?t? feat Lou Rhodes chiudono la rassegna Live In Auditorium
Dopo il successo delle passate edizioni e i recenti concerti di Fennesz, Steve Wynn, Fine Before You Came, Saroos, Gazebo Penguins, la rassegna 'Live In Auditorium' si appresta a chiudere la programmazione 2026 con due serate internazionali all'Auditorium Novecento di Napoli (via De Marinis 4).🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
Nuova Suzuki Jimny Pick-up: mini pick-up che potrebbe conquistare l’estate italianaImmagina un’auto compatta, iconica e irresistibilmente versatile… ora aggiungici un cassone posteriore pronto a trasportare tavole da surf,...
Concerti jazz al Cinematocasa: il Giovanni Conte Trio e la Mimmo Cafiero Open Band chiudono la rassegnaVenerdì 27 marzo salirà sul palco il Giovanni Conte Trio, formazione che unisce la tradizione degli standard jazz a un approccio moderno e personale.