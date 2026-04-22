Napoli vibra con l’elettronica | Lou Rhodes e Pick a Piper all’Auditorium

Napoli si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della musica elettronica e del trip-hop, con due concerti previsti all’Auditorium Novecento nel corso della rassegna Live In Auditorium. La scena musicale internazionale sarà rappresentata da artisti provenienti dal Canada e da un progetto di musica d’autore legato al trip-hop. Gli eventi sono programmati per chiudere questa serie di concerti, offrendo al pubblico occasioni di ascolto dal vivo di generi diversi.

L’Auditorium Novecento di Napoli si prepara a ospitare il gran finale della rassegna Live In Auditorium con due appuntamenti internazionali che vedranno protagonisti la scena elettronica canadese e il trip-hop d’autore. La programmazione 2026 del ciclo, curata da Peppe Guarino con la collaborazione tra Rockalvi Festival, Auditorium Novecento e Main Out, si concluderà con le esibizioni di Pick a Piper e Kii?t? feat. Lou Rhodes, previste rispettivamente per venerdì 24 aprile e venerdì 22 maggio alle ore 21:30. Sintesi sonora tra Toronto e l’estetica club di Rome in Reverse. La prima serata della chiusura, fissata per il 24 aprile, porterà sul palco di via De Marinis i canadesi Pick a Piper.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli vibra con l’elettronica: Lou Rhodes e Pick a Piper all’Auditorium Notizie correlate Pick a Piper e Kii?t? feat. Lou Rhodes chiudono la rassegna "Live In Auditorium"Dopo il successo delle passate edizioni e i recenti concerti di Fennesz, Steve Wynn, Fine Before You Came, Saroos, Gazebo Penguins, la rassegna 'Live... Nuova Suzuki Jimny Pick-up: mini pick-up che potrebbe conquistare l’estate italianaImmagina un’auto compatta, iconica e irresistibilmente versatile… ora aggiungici un cassone posteriore pronto a trasportare tavole da surf,...