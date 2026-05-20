Lotta tra fazioni violente a Venezia cinque arresti | le accuse dal tentato omicidio a rapine e furto
A Venezia sono stati eseguiti cinque arresti in seguito a un episodio di violenza tra fazioni magrebine. Le persone coinvolte sono accusate di tentato omicidio, rapina e furto aggravato. L'operazione si è svolta in risposta a uno scontro per il controllo dei traffici illeciti nella zona. Le forze dell'ordine hanno identificato e fermato i sospetti, che ora sono in custodia in attesa di ulteriori sviluppi. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra gruppi rivali presenti in città.
Cinque arresti, questo il bilancio di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine in provincia di Venezia, dove sono state eseguite misure cautelari in carcere nei confronti di soggetti accusati di tentato omicidio, lesioni aggravate, rapina e furto aggravato. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica lagunare, è stata portata avanti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, nell’ambito di indagini avviate dopo una serie di episodi di violenza nel centro storico cittadino, riconducibili a contrasti tra fazioni magrebine per il controllo di traffici illeciti. L’operazione a Venezia Stando alle informazioni... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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