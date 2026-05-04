Tentato furto a Gaeta droga e pistola a Latina | cinque arresti in totale

La Polizia di Stato ha portato a termine due operazioni nelle zone di Gaeta e Latina, arrestando in totale cinque persone. In un’operazione sono stati fermati individui coinvolti in un tentato furto aggravato, mentre in un’altra sono stati sequestrati droga e armi da fuoco, con alcuni soggetti sottoposti a custodia cautelare. Le attività hanno riguardato controlli e perquisizioni nelle rispettive aree.

Gaeta e Latina, 4 aprile 2026 -La Polizia di Stato ha eseguito due diverse operazioni nei territori di Gaeta e Latina, con arresti per tentato furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. Tentato furto in un supermercato a Gaeta. La Polizia di Stato di Gaeta, nei giorni scorsi, ha tratto in arresto tre donne cilene, ritenute responsabili, in concorso, del reato di tentato furto aggravato ai danni di una cliente all’interno di un supermercato cittadino. L’intervento è scaturito a seguito della segnalazione relativa al tentativo di borseggio appena subito da parte di tre donne, poi datesi alla fuga a bordo di un’autovettura.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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