Stesa al Parco Verde di Caivano tre arresti | raid armato per il controllo delle piazze di spaccio

Nel Parco Verde di Caivano, tre persone sono state arrestate dopo un raid armato avvenuto il 27 settembre 2025. Le forze dell’ordine hanno ricostruito che l’azione sarebbe stata organizzata da un gruppo proveniente da Scampia, con il fine di consolidare il controllo sulle piazze di spaccio gestite dal clan Ciccarelli. L’operazione ha portato al fermo degli arrestati e al sequestro di armi e sostanze stupefacenti.

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna in relazione alla stesa avvenuta il 27 settembre 2025 al Parco Verde di Caivano. I provvedimenti cautelari sono stati emessi dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Nel corso dell’azione, nove persone a bordo di cinque scooter avrebbero messo in atto una vera e propria scorribanda, esplodendo almeno dieci colpi di arma da fuoco in aria. L’episodio viene inquadrato dagli inquirenti come una dimostrazione di forza finalizzata a intimidire e a consolidare nuovi equilibri criminali sul territorio. I tre indagati devono rispondere del reato di pubblica intimidazione mediante uso e porto di armi, aggravato dalle modalità mafiose.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Stesa al Parco Verde di Caivano, tre arresti: raid armato per il controllo delle piazze di spaccio Raid armato a Caivano: tre arresti per la stesa sul Parco VerdeTre persone sono state colpite da provvedimenti restrittivi emessi dal gip su istanza della Dda di Napoli in seguito a una violenta incursione armata... Caivano, terrore al Parco Verde: “stesa” per il controllo della droga, tre arrestiUn’azione dimostrativa, tipica delle cosiddette “stese”, finalizzata a intimidire e marcare il controllo sul territorio. «Stesa» al Parco Verde di Caivano per impossessarsi del territorio: scattano tre arresti - facebook.com facebook