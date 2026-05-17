Nella giornata di oggi, a Bari, diverse forze dell'ordine hanno condotto un'operazione interforze nelle principali piazze della città. Durante il blitz sono stati arrestati cinque persone, ritenute coinvolte in attività di spaccio e rapina. Sono stati identificati complessivamente 52 soggetti già noti alle forze dell'ordine, alcuni dei quali sono stati riconosciuti e segnalati durante le verifiche. In particolare, i responsabili dello spaccio in piazza Umberto sono stati individuati grazie a un'operazione di intelligence e all'esecuzione di controlli mirati.

? Punti chiave Chi sono i 52 soggetti già noti identificati durante il blitz?. Come sono stati individuati i responsabili dello spaccio in piazza Umberto?. Cosa accadrà agli stranieri espulsi con ordine del Questore?. Perché le forze dell'ordine hanno concentrato il controllo in quelle piazze?.? In Breve 192 persone identificate tra cui 52 con precedenti di polizia nelle piazze coinvolte.. 4 stranieri irregolari allontanati dal territorio nazionale per ordine del questore Gargano.. 5 denunce per violazioni immigrazione e resistenza a pubblico ufficiale durante i controlli.. 6 perquisizioni effettuate nelle zone di piazza Umberto e piazza Moro a Bari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, blitz interforze nelle piazze: 5 arresti tra spaccio e rapina

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21.01.2026 ROMA: SPACCIO AL QUARTICCIOLO, 18 ARRESTI

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