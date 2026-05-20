Lotta al randagismo la ASL di Frosinone lancia la microchippatura gratuita | il calendario degli appuntamenti
La ASL di Frosinone ha annunciato un'iniziativa di microchippatura gratuita rivolta agli animali domestici, con un calendario di appuntamenti programmati nella regione. L'obiettivo è di ridurre il numero di cani e gatti senza identificazione, favorendo il rintraccio dei proprietari in caso di smarrimento. L'intervento si svolgerà presso diverse strutture, con orari e date disponibili per le persone interessate. L'operazione mira a favorire la tutela degli animali e a contribuire alla gestione del randagismo.
Un'azione concreta per contrastare il fenomeno del randagismo e garantire la sicurezza degli animali d'affezione. Il Servizio Veterinario (UOC Sanità Animale) della ASL di Frosinone ha ufficialmente indetto una campagna di microchippatura gratuita rivolta ai proprietari di cani residenti sul. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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