Lotta al randagismo la ASL di Frosinone lancia la microchippatura gratuita | il calendario degli appuntamenti

La ASL di Frosinone ha annunciato un'iniziativa di microchippatura gratuita rivolta agli animali domestici, con un calendario di appuntamenti programmati nella regione. L'obiettivo è di ridurre il numero di cani e gatti senza identificazione, favorendo il rintraccio dei proprietari in caso di smarrimento. L'intervento si svolgerà presso diverse strutture, con orari e date disponibili per le persone interessate. L'operazione mira a favorire la tutela degli animali e a contribuire alla gestione del randagismo.

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