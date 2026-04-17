Positano tutto pronto per la mattinata di microchippatura gratuita

Il 23 aprile, tra le 10.30 e le 12, si terrà a Positano una mattinata dedicata alla microchippatura gratuita per gli animali domestici. L’evento si svolgerà in piazza dei Racconti e si rivolge ai proprietari di cani e gatti che desiderano far identificare i loro animali. L’iniziativa è organizzata per favorire la tutela e il riconoscimento degli animali di compagnia.

E' in programma il 23 aprile dalle 10.30 alle 12, in piazza dei Racconti a Positano, una mattinata di microchippatura gratuita per gli amici di zampa. L'iniziativa è organizzata dall'Asl Salerno Uosd Veterinaria 60-63. Il cane dovrà essere accompagnato dal proprietario in possesso di documenti.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Tre giornate di microchippatura gratuita per i cani a Cerveteri, Cerenova e ValcannetoCerveteri, 10 marzo 2026 – Sono state organizzate tre giornate dedicate alla microchippatura gratuita dei cani, un’importante iniziativa finalizzata... Leggi anche: Massafra, “Oltre il Blu”: mattinata gratuita tra natura e inclusione Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Primavera 2. Tutto nella ripresa tra Monopoli e Crotone: vittoria pesante in rimonta per i biancoverdi; Positano, a Montepertuso la Festa dell’Arcobaleno il 18 aprile tra giochi, musica e gastronomia; Massa Lubrense, Nerano festeggia i 102 anni di nonna Virginia; Agerola, I Cercatori di Tracce vanno in scena con Nu Turco Napulitano, ecco quando. Positano, tutto pronto per la mattinata di microchippatura gratuitaE' in programma i l 23 aprile dalle 10.30 alle 12, in piazza dei Racconti a Positano, una mattinata di microchippatura gratuita per gli amici di zampa. L'iniziativa è organizzata dall'Asl Salerno Uosd ... salernotoday.it #Ambiente #arpac #balneabilità Costiera Amalfitana, acque di balneazione eccellenti da Positano a Vietri: i dati ARPAC 2026 - facebook.com facebook La foto: alba rosso fuoco a Positano, risveglio spettacolare in Costiera x.com