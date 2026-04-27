Randagismo e microchippatura da Monteforte una rete comunale

Il Comune di Monteforte Irpino ha avviato una rete comunale dedicata alla microchippatura degli animali randagi, in risposta al problema del randagismo. L’iniziativa è stata presentata dall’assessore alla Tutela degli Animali, che ha sottolineato l’importanza di intervenire per garantire la sicurezza e il benessere degli animali attraverso strumenti di identificazione. La rete mira a facilitare il recupero e la gestione dei randagi nel territorio comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti «Gli animali non hanno voce ma noi sì». Parte da questa considerazione dell’assessore alla Tutela degli Animali di Monteforte Irpino, Francesca De Santis, l’iniziativa assunta dal Comune del paese vicino Avellino. L’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Siricio ha convocato i Comuni irpini ad un tavolo di confronto con Giovanni Ferrara, medico veterinario, garante regionale dei diritti degli animali. E’ stato un incontro molto partecipato che ha visto la presenza di diversi Comuni, tra cui Aiello del Sabato, Lapio, Mercogliano, Montoro con il presidente delle Guardie Zoofile, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d’Alpinolo, San Potito Ultra, Scampitella, Sirignano e Taurano.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Randagismo e microchippatura, da Monteforte una rete comunale Notizie correlate Randagismo, da Camini si avvia una mobilitazione compatta di cittadini e istituzioniUna comunità che vuole essere unita e attiva per risolvere l'emergenza randagismo è emersa dal consiglio comunale straordinario di Camini. Casa danneggiata da infiltrazioni della rete idrica comunale, famiglia porta il conto da 115mila euroIl Comune di Maddaloni si prepara ad affrontare una causa civile da 115mila euro legata a presunti danni da infiltrazioni d’acqua. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Anagrafe canina - l'appuntamento di aprile; Grande partecipazione al 3° Microchip Day a San Severo: 70 animali registrati, passo concreto contro il randagismo; A Sassari come si può fare la microchippatura dei cani in modo gratuito; Sassari, il 28 aprile la microchippatura gratuita dei cani. Contrasto al randagismo, Monteforte Irpino nella rete di Comuni aderenti alla microchippatura gratuita«Gli animali non hanno voce ma noi sì». Parte da questa considerazione dell’assessore alla Tutela degli Animali di Monteforte Irpino, Francesca De Santis, l’iniziativa assunta dal Comune del paese vic ... irpinianews.it Animali da compagnia, Brambilla: «Approvata norma per agevolare la microchippatura. Alleanza con le istituzioni contro il randagismo»I proprietari o detentori che spontaneamente si mettono in regola con le norme sull’identificazione degli animali da compagnia saranno esentati dal pagamento delle sanzioni amministrative. Lo prevede ... corriere.it Abbiamo bisogno di te! Siamo una piccola associazione che da quasi 10 anni si impegna nel contrasto al randagismo nel Vallo di Diano. In questi anni tantissimi cani hanno avuto una seconda opportunità e ora hanno una famiglia e una vita vera! Quando ab - facebook.com facebook