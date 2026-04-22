Le Terre del Reno sono un territorio delimitato dall’Appennino, una zona caratterizzata da un paesaggio aspro e scosceso. La regione si distingue per la sua natura dura, ma anche per la disponibilità verso chi ci vive. Le persone che abitano queste terre conoscono bene i tratti distintivi di questa zona e condividono le proprie esperienze di vita quotidiana, offrendo una testimonianza diretta sui luoghi e sulle sfide che affrontano.

Non è un territorio che si lascia conquistare facilmente, l’Appennino. È aspro, scosceso, eppure capace di una generosità profonda verso chi resta. È da questo spirito di cura che nasce ‘Terre del Reno, Setta e Sambro, Appennino emiliano’, la guida che arriva in libreria in questi giorni. Il volume è prodotto dall’associazione Sineglossa e pubblicato da Ediciclo editore, che lo ha inserito nella nota collana ‘Non turismo’. I testi sono stati scritti, con la supervisione dell’autore Wu Ming 2, da alcuni abitanti (nella foto) e le illustrazioni sono di Alexia Tzimas. La guida sarà presentata al pubblico oggi alle 18.30, al poggiolo rifugio...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le Terre del Reno spiegate da chi ci vive

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