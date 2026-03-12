Lotta alla povertà a Cesena l' assessora regionale | 244 persone assistite Nessuno vive in strada per scelta ci sono anche lavoratori

A Cesena, l’assessora regionale ai Servizi Sociali ha aggiornato sulla situazione dei senza dimora, parlando di 244 persone assistite. Ha precisato che nessuno vive in strada per scelta, sottolineando anche la presenza di lavoratori tra le persone in grave difficoltà. La mattinata è stata dedicata a un approfondimento sulle realtà più vulnerabili, spesso poco visibili alla cittadinanza.

