Larino nasce il nuovo rifugio per le vittime di violenza e abusi

A Larino è stato inaugurato un nuovo rifugio dedicato alle vittime di violenza e abusi. Il centro è stato realizzato grazie a finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati, con lo scopo di offrire un luogo sicuro e di supporto. I Carabinieri avranno un ruolo più diretto nel gestire le situazioni di emergenza, grazie a procedure specifiche e a un team dedicato. La struttura mira a facilitare l'accesso ai servizi di assistenza per chi si trova in difficoltà.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'approccio dei Carabinieri verso le vittime di abusi?. Chi ha finanziato concretamente la creazione di questo nuovo spazio protetto?. Perché questo modello di ascolto è diverso dai classici uffici investigativi?. Quali nuovi rinforzi arriveranno per gestire la complessità emotiva delle vittime?.? In Breve Lions Club e Leo Club di Termoli hanno finanziato economicamente la struttura.. Partecipazione di Elvira Antonelli, Rossana Venditti, Maria Spadafora e Alessandra Ruberto.. Progetto promosso da Alessandra Candela e Marco Glave con supporto di Stefano Maggiani.. La Legione Abruzzo e Molise prevede un incremento di personale specializzato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Larino, nasce il nuovo rifugio per le vittime di violenza e abusi Notizie correlate Aosta, nasce RiUscire: un nuovo rifugio per le vittime di reatiUn nuovo presidio di supporto sociale ha preso vita ad Aosta, in via Kaolack 8, dove dal 16 febbraio è operativo uno sportello dedicato a chiunque... Una casa rifugio per le donne vittime di violenza, l'inaugurazione a CisternaL'intitolazione della sala polifunzionale a Rita Levi Montalcini, una delle più grandi scienziate italiane del XX secolo, premio Nobel per la... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Larino, S'inaugura Una Stanza tutta per sé: uno spazio protetto per ascoltare e accogliere le vittime vulnerabili; A Larino inaugurata la stanza di ascolto Una stanza tutta per sé; Giallo Pietracatella, pm Larino al Centro Antiveleni di Pavia: possibili nuovi incarichi; Il Lions Club Larino e il Progetto Martina: la prevenzione entra nelle scuole. Si insedia il nuovo presidente del tribunale di Larino, il giudice Daniele ColucciLavorerò affinchè il Tribunale di Larino consideri il fascicolo non come un'incombenza da evadere, di cui liberarsi ma come l'espressione talvolta della sofferenza, delle preoccupazioni delle persone ... ansa.it Alla Compagnia Carabinieri di Larino inaugurata “Una Stanza tutta per sé”: spazio protetto per accogliere e ascoltare vittime di violenza, offrendo supporto e riservatezza a donne, minori e persone fragili. I dettagli nel tg delle 14. - facebook.com facebook