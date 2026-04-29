Violenze e soprusi Crescenti | Forte bisogno di imporsi sul territorio e di esibirsi anche sui social

Sono complessivamente 14 le persone indagate nell'inchiesta denominata "Marijoa". Tre di loro, Salvatore Carbone, 22 anni, di Polistena; Francesco Bono, 22 anni, di Melicucco; Francesco Oppedisano, 21 anni, di Cinquefrondi, sono finiti ai domiciliari, mentre altri due 22enni sono stati sanzionati.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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