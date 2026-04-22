We Beach Catania presentata la nuova stagione sportiva

È stata annunciata ufficialmente l’apertura della stagione 2026 di We Beach Catania con una serata ricca di interventi e coinvolgimento. Durante l’evento sono stati presentati programmi e iniziative per i prossimi mesi, sottolineando l’importanza dell’attività sportiva e del senso di comunità tra i partecipanti. La serata ha visto la partecipazione di atleti, allenatori e appassionati, riuniti per condividere l’entusiasmo per la nuova stagione.

Una serata densa di contenuti, visione e senso di appartenenza ha segnato ufficialmente l’inizio della stagione 2026 di We Beach Catania. Nella cornice della presentazione ufficiale, la società etnea ha tracciato le linee guida di un progetto che va oltre il campo, consolidando la propria.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Presentata la quinta edizione del progetto di educazione civico sportiva “Io ti rispetto”Arezzo, 9 aprile 2026 – Presentata presso la “Sala dei Grandi” della Provincia di Arezzo la quinta edizione del progetto “Io ti rispetto”. "Io ti rispetto", presentata la quinta edizione del progetto di educazione civico sportivaPresentata presso la “Sala dei Grandi” della Provincia di Arezzo la quinta edizione del progetto “Io ti rispetto”. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Beach Soccer, Genova entra nella storia: nel 2026 si giocherà lo scudetto in serie A. Lo show di We Beach Catania: così rinasce il calcio sulla sabbiaEcco la stagione 2026: grandi innesti (Paulinho, Eudin, Emmanuele Zurlo e Rosario Bucolo), spazio ai giovani e una struttura rafforzata per raccogliere l’eredità del Catania Beach Soccer e puntare all ... lasicilia.it Terracina, ai quarti di Coppa Italia: stasera la sfida infuocata contro il We Beach CataniaIl Terracina Beach Soccer torna in campo questa sera a San Benedetto del Tronto, con il calcio d’inizio fissato per le 19.45, per disputare l’ultima gara in programma nei quarti di finale della Coppa ... gaeta.it