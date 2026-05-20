Londra scopre la Valle d’Aosta | sapori alpini e alta cucina a cena

A Londra, alcuni rappresentanti del settore del lifestyle hanno avuto l’opportunità di scoprire i piatti tradizionali della Valle d’Aosta durante una cena dedicata ai sapori alpini e all’alta cucina. L’evento ha mostrato come alcuni chef abbiano preparato specialità locali, attirando l’attenzione degli ospiti britannici. Tra i piatti serviti, sono stati proposti alcuni classici della regione, che hanno suscitato interesse tra i partecipanti, interessati a conoscere le tradizioni culinarie della zona alpina italiana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come hanno convinto i leader del lifestyle londinese con i sapori alpini?. Quali piatti tipici hanno conquistato il palato degli esperti britannici?. Perché Courmayeur punta sulla cucina per attirare il turismo internazionale?. Cosa aspettarsi dalla nuova stagione estiva tra benessere e natura?.? In Breve Chef Giuseppe Buondonno e pastry chef Anna Ruotolo hanno guidato il workshop culinario.. Oltre 15 esperti tra giornalisti e influencer hanno partecipato all'evento londinese.. Menù ispirato a FontinaMi on Tour con cappellacci di ossobuco e Blanc de Morgex.. Strategia punta su benessere e outdoor per promuovere Courmayeur Mont Blanc all'estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Londra scopre la Valle d’Aosta: sapori alpini e alta cucina a cena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento “Le Buone Stelle”: a Battipaglia torna la cena solidale tra alta cucina e impegno socialeIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Prato della Valle capitale della cucina di strada e dei sapori del mondoPadova ospiterà da oggi 12 aprile fino a mercoledì 15 nello splendido scenario di Prato della Valle la sedicesima tappa della decima edizione...