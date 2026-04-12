Prato della Valle capitale della cucina di strada e dei sapori del mondo

Da oggi e fino a mercoledì 15 aprile, Prato della Valle a Padova sarà il luogo di incontro per la sedicesima tappa dell’International Street Food, il più grande festival di cibo di strada itinerante in Italia. La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, si svolge nello scenario storico della piazza e riunisce espositori provenienti da diversi paesi del mondo.

Padova ospiterà da oggi 12 aprile fino a mercoledì 15 nello splendido scenario di Prato della Valle la sedicesima tappa della decima edizione dell’International Street Food, il più grande festival itinerante d’Italia. Un lungo weekend dedicato alla cucina di strada e ai sapori dal mondo. Per.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: A Scerni tornano i “Ciammaiche Days”: lumache, sapori della transumanza e profumi della cucina tipica scernese Pianta caduta sulla strada statale della Valle Anzasca, intervento dei vigili del fuocoIntervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, sulla strada statale 549 della Valle Anzasca. Aubrac : les secrets de la grande cuisine et du terroir | Trésors du Patrimoine