A Battipaglia il Rotary Club organizza la quarta edizione di “Le Buone Stelle”, una cena benefica in programma il 20 marzo 2026 alle 19 presso la Masseria La Morella. L’evento unisce alta cucina, musica e impegno sociale, coinvolgendo la comunità locale in un appuntamento che combina convivialità e solidarietà. La serata mira a raccogliere fondi per finalità benefiche attraverso questa iniziativa di beneficenza.

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© Lifeandnews.it - “Le Buone Stelle”: a Battipaglia torna la cena solidale tra alta cucina e impegno sociale

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