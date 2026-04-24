Arrestato con cocaina e 5mila euro

Durante un normale controllo sulla strada, gli agenti hanno fermato un veicolo e hanno trovato all’interno della vettura una sostanza stupefacente e una somma di circa 5.000 euro in contanti. Successivamente, è stato effettuato un perquisizione che ha portato al fermo di una persona. La sostanza sequestrata è risultata cocaina. La persona arrestata è stata condotta in commissariato per ulteriori accertamenti.

Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. È accaduto in via Toscana, dove i carabinieri della stazione Bologna Pilastro hanno fermato un cittadino albanese di 44 anni, residente in città. L'uomo nascondeva sotto gli.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Maxi Sequestro di Cocaina dal Perù Notizie correlate Arrestato con cocaina e 5mila euro, ma il giudice lo rimette in libertàUn normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. Aosta: 20g di cocaina e 5mila euro trovati in un alloggio turisticoDue cittadini albanesi, ventiquattro e ventinove anni, sono stati trattenuti dalla squadra mobile di Aosta dopo essere stati scoperti in possesso di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bolzano: operazione antidroga, 28 arresti; La sua casa era un bazar della cocaina: arrestato con oltre un chilo di droga - BresciaToday; Trovato con 13 dosi di cocaina e armi. Arrestato 37enne; Finge un malore durante il controllo: arrestato con cocaina e oltre 2.300 euro in contanti. Il corriere della cocaina a Cesena viveva a Mercato Saraceno: scoperto e arrestatoPochi giorni fa i poliziotti del Commissariato di Cesena hanno arrestato un albanese, classe 1983 e residente a Mercato Saraceno, con l’accusa di ... corriereromagna.it Spaccio in casa, la centrale della cocaina gestita da una coppia di neogenitori scovata e smantellata dopo le segnalazioniSAN DONÀ (VENEZIA) - La polizia ha trovato nella casa in cui risiede con la compagna una sorta di centrale della droga, dalla quale i clienti entravano con i soldi e uscivano con le ... ilgazzettino.it Tentata truffa agli anziani: arrestato 44enne in Vallemaggia facebook Un militare coinvolto nella cattura di Maduro aveva scommesso sull'operazione su Polymarket: arrestato x.com