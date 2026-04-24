Arrestato con cocaina e 5mila euro ma il giudice lo rimette in libertà

Durante un normale controllo stradale, un uomo è stato trovato in possesso di cocaina e di circa 5.000 euro in contanti. Dopo essere stato fermato, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Tuttavia, successivamente il giudice ha disposto la sua liberazione, rimettendolo in libertà. La vicenda si è conclusa con questa decisione giudiziaria, senza ulteriori dettagli sulle accuse o sulle indagini in corso.

Un normale controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. È accaduto in via Toscana, dove i carabinieri della stazione Bologna Pilastro hanno fermato un cittadino albanese di 44 anni, residente in città. L'uomo nascondeva sotto gli.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Catania Cocaina nascosta nel cruscotto maxi sequestro e due arresti

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