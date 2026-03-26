Un sito precedentemente utilizzato come discarica si trasformerà in un parco fotovoltaico in grado di fornire energia a circa 350 famiglie. La zona, nota come Discarica Tre Monti, sta subendo una riconversione che mira alla produzione di energia rinnovabile. L’intervento riguarda un’area storicamente legata alla gestione dei rifiuti, ora destinata a nuove funzioni legate alla sostenibilità.

Imola, 26 marzo 2026 – Un’area simbolo della gestione dei rifiuti che cambia funzione e guarda alla produzione di energia pulita. Presentato ieri mattina in Municipio l’atteso progetto del nuovo parco fotovoltaico all’ormai ex discarica Tre Monti, passaggio delicato in un percorso di trasformazione che riguarda un luogo storicamente sensibile per il territorio. Imola -DISCARICA VIA PEDIANO L’iniziativa promossa da Herambiente. L’iniziativa, promossa da Herambiente insieme al Comune e alla Comunità energetica rinnovabile (Cer), cooperativa del circondario, interviene su un sito, quello di via Pediano, che per anni ha svolto un ruolo centrale nello smaltimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Discarica Tre Monti, così sarà il parco fotovoltaico: “Darà energia a 350 famiglie”

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