L'autostrada A4 sarà trasformata in un'area alimentata da energia solare, con l'installazione di 17.000 pannelli fotovoltaici lungo tutta la sua lunghezza. Il progetto prevede di utilizzare la carreggiata come una grande piattaforma energetica, sostituendo le tradizionali strutture con sistemi di produzione di energia rinnovabile. Questa iniziativa mira a integrare la mobilità e l’efficienza energetica in un’unica infrastruttura.

Dall’autostrada del Sole all’ autostrada solare, dalla carreggiata alla piattaforma energetica. Non stiamo parlando dell’A1, utile soltanto al gioco di parole, ma dell’ A4. Lungo l’arteria infrastrutturale che collega Brescia e Padova correrà infatti un nuovo maxi parco fotovoltaico annunciato da A4 Holding. Un piano da 40 milioni di euro che punta a installare 26 impianti solari in aree già interessate da attività umane, senza nuovo consumo di suolo. I lavori sono stati avviati e il progetto si inserisce nel filone, sempre più strategico, della produzione energetica distribuita applicata alle grandi reti viarie. Parco solare sull’A4 Brescia-Padova, cosa prevede il progetto “diffuso”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’A4 sarà un’autostrada a energia solare, un maxi parco da 17mila pannelli fotovoltaici

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