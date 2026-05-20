Lombardia 2026 crescita frenata | export in corsa ma credito alle PMI in caduta

Nel 2026, l’economia della regione lombarda mostra segnali contrastanti. Da un lato, l’export continua a crescere, mentre dall’altro il credito alle piccole e medie imprese è in forte calo, riflettendo una situazione di difficoltà nel settore finanziario. La regione si trova così divisa tra una parziale ripresa e una stagnazione, con alcuni dati che indicano miglioramenti e altri che invece segnalano criticità, nonostante le tensioni geopolitiche che persistono a livello globale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’ economia lombarda nel 2026 si conferma a due velocità: alcuni indicatori evidenziano come la regione stia ancora vivendo una sorta di momento di stagnazione, altri invece indicano come ci sia una ripresa decisa nonostante la situazione geopolitica sempre preoccupante. Le proiezioni 2026 mostrano una crescita ancora più lenta del previsto per il PIL in aumento dello 0,4%. Stesso discorso sul fronte Consumi che fanno segnare una previsione di aumento contenuta allo 0,6%. Buone indicazioni, invece per quanto riguarda gli Investimenti che rispetto alle prime proiezioni 2026 si dimostrano in incoraggiante aumento facendo segnare un + 1,9%, anche se molto al di sotto dell’anno 2025. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Lombardia 2026, crescita frenata: export in corsa ma credito alle PMI in caduta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Industria metalmeccanica in frenata nel 2025: Automotive in caduta, l’export rallentaLe tensioni geopolitiche continuano ad impattare negativamente sull’attività industriale, con riflessi sulla catena di approvvigionamento, sui costi... Credito alle PMI: via libera a finanziamenti fino a 500.000 euro? Cosa sapere Bcc Pordenonese e Monsile e Fidimpresa Friulveneto firmano accordo per finanziamenti fino a 500. Lombardia, nel 2025 Export da record con 167 miliardi (+1,8%), ma è allarme rosso sul Credito per le piccole imprese -24,3% in 5 anniNel 2026 l’economia della regione è a due velocità. Proiezioni: pil +0,4%, consumi +0,6%, investimenti +1,9%. Cna Lombardia: Situazione paradossale. Da un lato la resilienza del sistema produttivo lo ... corriere.it Lombardia controcorrente: +6% di investimenti esteri mentre l'Europa frena. Al via la nuova strategia 2026Mentre i flussi globali frenano il passo e l'Unione europea arretra, il sistema lombardo accelera. Presentato a Roma il Piano 2026: 1,3 miliardi di nuovi capitali pronti a insediarsi nei primi mesi de ... today.it