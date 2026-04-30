Credito alle PMI | via libera a finanziamenti fino a 500.000 euro

Un accordo tra due istituti di credito permette alle piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti fino a 500.000 euro. La Bcc Pordenonese e Monsile e Fidimpresa Friulveneto hanno firmato un'intesa che facilita questa possibilità, offrendo nuove opportunità di credito alle aziende del territorio. L'intesa mira a sostenere la crescita economica locale attraverso strumenti di finanziamento dedicati alle PMI.

? Cosa sapere Bcc Pordenonese e Monsile e Fidimpresa Friulveneto firmano accordo per finanziamenti fino a 500.000 euro.. La piattaforma digitale condivisa riduce i tempi burocratici per le PMI del territorio.. Bcc Pordenonese e Monsile e Fidimpresa Friulveneto siglano un accordo operativo per snellire l’erogazione dei finanziamenti alle piccole e medie imprese, con massimali che raggiungono i 500.000 euro attraverso una gestione digitale e integrata delle pratiche. La nuova intesa mira a eliminare le inefficienze tipiche della raccolta documentale, permettendo sia alla banca che al Confidi di gestire le fasi preliminari di verifica e trasmissione dei documenti secondo procedure concordate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Credito alle PMI: via libera a finanziamenti fino a 500.000 euro How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Droni, avviso per le Pmi hi-tech europee: finanziamenti a fondo perduto fino a 50mila euroIl consorzio European Cluster for Drone Innovation (ECDI), co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Euroclusters, ha annunciato il... Leggi anche: Cdp, 2,3 mld alle Pmi: via libera dal Cda. Credito e mezzogiorno al centro del piano di interventi Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cosa cambia per le PMI con le norme del Listing Act approvate dal CDM; Pmi, via libera Toscana a riapertura 2 bandi a sostegno investimenti produttivi; Listing Act: la riforma per l'accesso delle PMI al mercato dei capitali; Bando formazione PMI Sud al via: domande Invitalia dal 21 aprile. Pmi, via libera Toscana a riapertura 2 bandi a sostegno investimenti produttiviVia libera della Giunta regionale della Toscana a criteri e indirizzi per la riapertura di due bandi destinati a sostenere le Pmi attraverso l'abbattimento degli interessi e delle commissioni di garan ... ansa.it Nell’Eurozona peggiora il quadro per l’economia: le attese di inflazione salgono in modo netto, mentre la stretta sul credito alle imprese è ai livelli del 2023 - facebook.com facebook Sulla prima pagina de #IlSole24Ore di oggi, mercoledì #29aprile. #Credito, arriva la stretta sulle imprese. Gli Emirati Arabi lasciano l’ #Opec. Parte il 730 #precompilato #BuonaLettura #PrimaPagina x.com