Credito alle PMI | via libera a finanziamenti fino a 500.000 euro

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un accordo tra due istituti di credito permette alle piccole e medie imprese di accedere a finanziamenti fino a 500.000 euro. La Bcc Pordenonese e Monsile e Fidimpresa Friulveneto hanno firmato un'intesa che facilita questa possibilità, offrendo nuove opportunità di credito alle aziende del territorio. L'intesa mira a sostenere la crescita economica locale attraverso strumenti di finanziamento dedicati alle PMI.

? Cosa sapere Bcc Pordenonese e Monsile e Fidimpresa Friulveneto firmano accordo per finanziamenti fino a 500.000 euro.. La piattaforma digitale condivisa riduce i tempi burocratici per le PMI del territorio.. Bcc Pordenonese e Monsile e Fidimpresa Friulveneto siglano un accordo operativo per snellire l’erogazione dei finanziamenti alle piccole e medie imprese, con massimali che raggiungono i 500.000 euro attraverso una gestione digitale e integrata delle pratiche. La nuova intesa mira a eliminare le inefficienze tipiche della raccolta documentale, permettendo sia alla banca che al Confidi di gestire le fasi preliminari di verifica e trasmissione dei documenti secondo procedure concordate.🔗 Leggi su Ameve.eu

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