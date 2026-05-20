LoJack lancia MyLoJack l’App per auto connessa

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata una nuova applicazione chiamata MyLoJack, progettata per permettere ai proprietari di auto di avere il controllo totale sui loro veicoli tramite uno smartphone. L’app consente di monitorare lo stato dell’auto, ricevere notifiche e attivare funzioni di sicurezza in modo immediato. La piattaforma si collega direttamente ai sistemi di bordo delle vetture, offrendo una gestione centralizzata e in tempo reale. La sua introduzione rappresenta un passo avanti nel campo della connettività e della sicurezza dei mezzi di trasporto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Auto sempre connessa, protetta e sotto controllo attraverso un’unica applicazione. LoJack ha presentato in anteprima all’Automotive Dealer Day 2026 di Verona la nuova App MyLoJack, pensata per offrire agli automobilisti una gestione più semplice e immediata del veicolo e, allo stesso tempo, rafforzare il rapporto digitale tra concessionario e cliente. La nuova applicazione trasforma. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Geely Auto Talks, la mobilità connessa corre ma mancano gli espertiÈ partito da Napoli il primo incontro dedicato al Rinascimento tecnologico e all’ecosistema automotive.

Leggi anche: Bankitalia lancia l’app per unire benessere e cultura finanziaria

lojack lancia mylojack lMyLojack, l’app totaleL’applicazione presentata all’Automotive Dealer Day di Verona assiste l’automobilista e il concessionario prima della consegna e durante la vita operativa del veicolo ... quattroruote.it

lojack lancia mylojack lLoJack lancia MyLoJack, l’App per auto connessaPresentata all’Automotive Dealer Day 2026 la nuova applicazione di LoJack che unisce sicurezza avanzata, monitoraggio intelligente e assistenza immediata ... adnkronos.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web