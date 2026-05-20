LoJack lancia MyLoJack l’App per auto connessa

È stata presentata una nuova applicazione chiamata MyLoJack, progettata per permettere ai proprietari di auto di avere il controllo totale sui loro veicoli tramite uno smartphone. L’app consente di monitorare lo stato dell’auto, ricevere notifiche e attivare funzioni di sicurezza in modo immediato. La piattaforma si collega direttamente ai sistemi di bordo delle vetture, offrendo una gestione centralizzata e in tempo reale. La sua introduzione rappresenta un passo avanti nel campo della connettività e della sicurezza dei mezzi di trasporto.

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