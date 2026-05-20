LoJack lancia MyLoJack l’App per auto connessa
È stata presentata una nuova applicazione chiamata MyLoJack, progettata per permettere ai proprietari di auto di avere il controllo totale sui loro veicoli tramite uno smartphone. L’app consente di monitorare lo stato dell’auto, ricevere notifiche e attivare funzioni di sicurezza in modo immediato. La piattaforma si collega direttamente ai sistemi di bordo delle vetture, offrendo una gestione centralizzata e in tempo reale. La sua introduzione rappresenta un passo avanti nel campo della connettività e della sicurezza dei mezzi di trasporto.
(Adnkronos) – Auto sempre connessa, protetta e sotto controllo attraverso un’unica applicazione. LoJack ha presentato in anteprima all’Automotive Dealer Day 2026 di Verona la nuova App MyLoJack, pensata per offrire agli automobilisti una gestione più semplice e immediata del veicolo e, allo stesso tempo, rafforzare il rapporto digitale tra concessionario e cliente. La nuova applicazione trasforma. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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