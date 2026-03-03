Bankitalia lancia l’app per unire benessere e cultura finanziaria

Bankitalia ha annunciato il lancio di “EuroSteps Walking Challenge”, un’app sviluppata in collaborazione con la Banca centrale europea e altre quindici banche centrali dell’eurozona. L’obiettivo è promuovere il benessere fisico e aumentare la conoscenza sulla gestione finanziaria tra i cittadini. L’app permette di partecipare a sfide di camminata e di ricevere informazioni utili sulla cultura finanziaria.

Roma, 3 mar. (askanews) – Bankitalia, in collaborazione con la Banca centrale europea e altre 15 banche centrali dell’euroarea, lancia “EuroSteps Walking Challenge”, un’iniziativa che unisce benessere fisico e consapevolezza finanziaria. “La sfida – fa sapere Bankitalia in una nota – sarà attiva dal 1° al 30 aprile 2026. I cittadini di tutta Europa sono invitati a camminare e imparare. Ogni passo crea valore per la salute, per la cultura finanziaria e per far salire in classifica il team del proprio paese. Nel frattempo l’app lancerà brevi notizie e consigli in materia di educazione finanziaria, dalla prevenzione delle frodi online, all’uso consapevole dei prestiti, dalla pianificazione pensionistica, alle decisioni su risparmio e investimenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it La svolta finanziaria di Satispay, l’app lancia 3 fondi: “Da risparmiatori a investitori”Milano, 8 gennaio 2026 – Satispay è sempre più fintech: dopo aver debuttato con la sezione 'salvadanaio remunerato’, un piano di accumulo, ora... Il Ministero della Cultura lancia l’app Musei Italiani: Achille Lauro e gli atleti uniti per la campagna FelicitàIl Ministero della Cultura presenta la piattaforma digitale Musei Italiani attraverso la campagna promozionale Felicità.