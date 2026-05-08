Nasce la UIL FP Calabria il 12 maggio il primo congresso regionale a Carolei

Il 12 maggio si è svolto a Carolei il primo congresso regionale della UIL FP Calabria, una nuova organizzazione sindacale nata dall’unificazione tra UIL FPL e UIL PA. La riunione ha riunito rappresentanti e iscritti provenienti dalle diverse aree di attività, con l’obiettivo di definire le linee guida e le strategie per il futuro. La creazione di questa nuova struttura mira a rafforzare la presenza del sindacato nel territorio calabrese.

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Nasce la UIL FP Calabria, nuova organizzazione sindacale frutto dell’unificazione tra UIL FPL e UIL PA. Il primo congresso regionale si terrà il 12 maggio a Carolei, nella sede di Villa Quintieri, segnando un passaggio significativo per la riorganizzazione della UIL in Calabria. Una nuova struttura sindacale La UIL Funzione Pubblica rappresenterà in modo unitario i lavoratori della sanità pubblica e privata, delle funzioni locali e centrali, del terzo settore, dei vigili del fuoco, della polizia penitenziaria e di Anas. A sottolineare il valore dell’iniziativa è il segretario generale UIL FPL Calabria, Walter Bloise, che evidenzia come il processo di unificazione miri a rafforzare la capacità di rappresentanza e tutela in una fase di profondi cambiamenti nel pubblico impiego.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nasce la UIL FP Calabria, il 12 maggio il primo congresso regionale a Carolei Notizie correlate Primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, Cecala eletto segretarioSi è svolto lo scorso 12 marzo il primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, un momento di confronto e partecipazione per i lavoratori del... Nasce la UIL FP Frosinone: Maurizio Palombi eletto Segretario Generale al primo congresso provincialeUnificazione storica tra UIL PA e UIL FPL: nuova categoria per rafforzare la rappresentanza dei lavoratori pubblici e affrontare le sfide del settore... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nasce la UIL FP Calabria, martedì il primo congresso regionale.; Csa-Cisal e Uil Fp: Tre donne elette nel coordinamento della rappresentanza sindacale unitaria al Comune; Uil Fp, 'situazione drammatica dei pronto soccorso nell'Isola'; Asl Lanciano Vasto Chieti, Uil Fp lancia l’allarme: Dal primo luglio possibili criticità in reparti e uffici. Nasce la UIL FP Calabria, il 12 maggio il primo congresso regionale a CaroleiUnificazione tra UIL FPL e UIL PA: nuova organizzazione per rafforzare la rappresentanza dei lavoratori pubblici e del terzo settore ... gazzettadelsud.it Calabria, nasce la UIL FP: martedì il primo congressoIl 12 maggio a Carolei l'unificazione di UIL FPL e UIL PA. Nasce un colosso della rappresentanza per sanità, funzioni centrali e soccorso. Presenti Longobardi e Senese. cosenzapost.it nasce la nuova rete degli operatori specializzati nella riabilitazione neonatale - facebook.com facebook L'azione artistica nasce dall'incontro con Justice for Palestine, l'iniziativa dei cittadini europei che chiede la sospensione totale dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. x.com