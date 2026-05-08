Nasce la UIL FP Calabria il 12 maggio il primo congresso regionale a Carolei
Il 12 maggio si è svolto a Carolei il primo congresso regionale della UIL FP Calabria, una nuova organizzazione sindacale nata dall’unificazione tra UIL FPL e UIL PA. La riunione ha riunito rappresentanti e iscritti provenienti dalle diverse aree di attività, con l’obiettivo di definire le linee guida e le strategie per il futuro. La creazione di questa nuova struttura mira a rafforzare la presenza del sindacato nel territorio calabrese.
Nasce la UIL FP Calabria, nuova organizzazione sindacale frutto dell’unificazione tra UIL FPL e UIL PA. Il primo congresso regionale si terrà il 12 maggio a Carolei, nella sede di Villa Quintieri, segnando un passaggio significativo per la riorganizzazione della UIL in Calabria. Una nuova struttura sindacale La UIL Funzione Pubblica rappresenterà in modo unitario i lavoratori della sanità pubblica e privata, delle funzioni locali e centrali, del terzo settore, dei vigili del fuoco, della polizia penitenziaria e di Anas. A sottolineare il valore dell’iniziativa è il segretario generale UIL FPL Calabria, Walter Bloise, che evidenzia come il processo di unificazione miri a rafforzare la capacità di rappresentanza e tutela in una fase di profondi cambiamenti nel pubblico impiego.🔗 Leggi su Feedpress.me
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