Lo scorso 12 ottobre a Milano, un ventunenne studente proveniente dalla Bocconi è stato vittima di un'aggressione in corso Como. Cinque giovani, tra cui tre minorenni, hanno cercato di svaligiarlo di 50 euro. Dopo l'aggressione, il ragazzo si è avvicinato a uno dei suoi aggressori e lo ha abbracciato, dichiarando di essere arrabbiato ma di non provare odio. Ha aggiunto che chi odia soffre ancora.

«Non odio i miei aggressori» ha scritto il giovane in una lettera, in cui ha spiegato perché ha deciso di perdonarli. «Oggi va di moda la vendetta, ma l’odio non è logico: fa solo soffrire di più». Cavallo si oppone, per citare sempre le sue parole, a chi alimenta i contrasti, a chi va in giro con i forconi. «Sono arrabbiato, ma non li odio. Chi odia, soffre ancora». Il 20 maggio, in Tribunale, a Milano, Cavallo ha compiuto un ulteriore gesto fortissimo, umano, di grande generosità. Prima della Camera di Consiglio, il giovane ha chiesto il permesso al giudice, si è avvicinato ai giovani imputati e li ha abbracciati. I due gli hanno chiesto scusa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lo studente aggredito in corso Como abbraccia chi lo colpì: «Sono arrabbiato, ma non li odio. Chi odia, soffre ancora»

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